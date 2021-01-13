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Футбол

Олимпик интересуется белорусским талантом

отАндрей Огородник

Янв 13, 2021 , ,
Василий Совпель

Донецкий «Олимпик», который в нынешнем сезоне весьма неожиданно борется за место в еврокубках, намерен усилить свой состав одним из лидеров белорусского «Энергетик-БГУ» Василием Совпелем.

Как сообщает белорусский журналист Владислав Татур, украинский клуб проявляет достаточно большой интерес к 21-летнему футболисту. Условия возможной сделки пока неизвестны.

В нынешнем сезоне потенциальный новичок «Олимпика» был ключевым исполнителем «Энергетик-БГУ». На его счету  3 гола и сделал 1 ассист в 27 матчах чемпионата Беларуси. Игрок является воспитанником минского «Динамо».

от Андрей Огородник

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