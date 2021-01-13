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Футбол

Сергей Кравченко может перейти в Минай

отАндрей Огородник

Янв 13, 2021 , ,
Сергей Кравченко

Несмотря на слухи о завершении карьеры бывшим игроком СК «Днепр-1» Сергеем Кравченко, 37-летний полузащитник не спешит уходить из профессионального футбола.

По информации Meta-ratings, опытнейшим полузащитником интересуется закарпатский «Минай», который сейчас активно просматривает потенциальных новичков. Также сообщается об интересе к Кравченко со стороны луцкой «Волыни».

Напомним, этим летом «Минай» уже подписал одну звезду начала десятых годов, состав закарпатского клуба пополнил Артем Милевский.

от Андрей Огородник

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