Сергей Кравченко может перейти в Минай

Несмотря на слухи о завершении карьеры бывшим игроком СК «Днепр-1» Сергеем Кравченко, 37-летний полузащитник не спешит уходить из профессионального футбола.

По информации Meta-ratings, опытнейшим полузащитником интересуется закарпатский «Минай», который сейчас активно просматривает потенциальных новичков. Также сообщается об интересе к Кравченко со стороны луцкой «Волыни».

Напомним, этим летом «Минай» уже подписал одну звезду начала десятых годов, состав закарпатского клуба пополнил Артем Милевский.