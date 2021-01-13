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Футбол

Шахтер интересуется дарованием Васко да Гамы

отАндрей Огородник

Янв 13, 2021 ,
Жуниньо

Донецкий «Шахтер» не отходит от политики поиска молодых талантов среди игроков чемпионата Бразилии.

Как сообщает O Dia, на этот раз под прицел «горняков» попал юный 19-летний полузащитник «Васко да Гамы» Жуниньо. Сообщается, что украинский гранд является одним из фаворитов борьбы за футболиста, но в то же время планы на игрока также имеют «Порту», «Витория» и «Вальядолид».

Стоить отметить, что переход Жуниньо может дорого стоить украинскому гранду. Клаусула футболиста составляет 30 миллионов евро, при том, что он является игроком ротации. С другой стороны реальная стоимость игрока оценивается в 350 тысяч евро.

от Андрей Огородник

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