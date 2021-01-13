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Футбол

Сухоцкий может остаться в Динамо Минск ещё на сезон?

отАндрей Огородник

Янв 13, 2021 , ,
Артем Сухоцкий

Бывший лидер обороны луганской «Зари» Артем Сухоцкий обрел «второе дыхание» в чемпионате Беларуси по футболу, куда не так давно перешел из братиславского «Слована» на правах аренды.

По информации белорусской прессы, руководство минского «Динамо», в составе которого украинский защитник провел текущий сезон, заинтересовано в продлении сотрудничества с игроком. Сообщается, что в ближайшее время руководство клуба направит словацкому гранду запрос по продлению аренды защитника.

Напомним, изначально аренда Сухоцкого была рассчитана на полсезона, но была продлена до конца 2020 года. В завершившемся чемпионате Беларуси украинский футболист провел 27 матчей.

от Андрей Огородник

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