Динамо всухую уступило Легии в спарринге. ВИДЕО

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В понедельник, 18 января, киевское «Динамо» сыграло первую товарищескую игру на тренировочном сборе в Объединенных Арабских Эмиратах.

Украинский клуб уступил польской «Легии» со счетом 0:2. Дублем в этом матче отметился Пекхарт.

«Динамо» – «Легия» — 0:2

Голы: Пекхарт (29, 33 с пенальти)

«Динамо» (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин

«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, де Пена, Дуэлунд, Родригес, Супряга.