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Футбол

Фран Соль готов остаться в Тенерифе

отАндрей Огородник

Янв 18, 2021 , ,
Фран Соль

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который летом на правах аренды перебрался в испанский «Тенерифе» не скрывает своего желания остаться на родине.

В интервью Marca форвард признался, что его все устраивает в новом клубе, правда, решающее слово за «Динамо».

Это отличный проект, но кто знает, что случится в будущем? Чтобы я остался, должна быть договоренность между «Динамо» и «Тенерифе». Но мне очень комфортно в этом клубе. Не исключаю, что останусь в «Тенерифе»

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Соля семнадцать матчей в Сегунде, пять голов и две результативные передачи.

от Андрей Огородник

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