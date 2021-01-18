Фран Соль готов остаться в Тенерифе

Испанский нападающий киевского «Динамо» Фран Соль, который летом на правах аренды перебрался в испанский «Тенерифе» не скрывает своего желания остаться на родине.

В интервью Marca форвард признался, что его все устраивает в новом клубе, правда, решающее слово за «Динамо».

Это отличный проект, но кто знает, что случится в будущем? Чтобы я остался, должна быть договоренность между «Динамо» и «Тенерифе». Но мне очень комфортно в этом клубе. Не исключаю, что останусь в «Тенерифе»

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Соля семнадцать матчей в Сегунде, пять голов и две результативные передачи.