Официально: Рагнар Сигурдссон — игрок Руха

Львовский «Рух» провернул пока самую громкую сделку в своей истории.

Амбициозный новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу подписал контракт с 34-летним защитником сборной Исландии Рагнаром Сигурдссоном, который проведет в команде ближайшие полгода. Как отмечает официальный сайт «Руха» в соглашении прописана опция возможной пролонгации контракта ещё на один год.

Отметим, за свою карьеру Рагнар Сигурдссон успел поиграть в составе таких известных клубов, как «Гетеборг», «Фулхэм», «Копенгаген» и другие. Вместе со сборной Исландии он дошел до 1/4 финала Евро 2016.