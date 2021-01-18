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Футбол

СК Днепр-1 усилится вингером Фламенго?

отАндрей Огородник

Янв 18, 2021 , ,
Билл Феррейра

Молодой бразильский талант Билл Феррейра в скором времени может перебраться в чемпионат Украины по футболу.

Как сообщает Jornal O Dia, днепровский СК «Днепр-1» сделал предложение по аренде 21-летнего вингера «Фламенго». Переговоры между клубами находятся в активной стадии, речь идет о соглашении сроком на один год.

Отметим, Билл Феррейра дебютировал за основной состав «Фламенго» ещё в 2019 году, но закрепится в составе бразильского гранда игроку не удалось. В прошлом году он выступал на правах аренды за клуб второго дивизиона Бразилии «КРБ», в составе которого в 25 матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

от Андрей Огородник

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