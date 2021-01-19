Бразильский легионер покинул Оболонь

Киевская «Оболонь», руководство которой все ещё рассчитывает на выход команды в элиту украинского футбола, не сможет во второй половины сезона задействовать своего легионера Гутти.

Как сообщает официальный сайт «пивоваров» контракт с бразильским полузащитником был расторгнут по обоюдному согласию. Гутти провел за «Оболонь» с небольшой паузой последние два года.

Отметим, в рамках Первой лиги футболист провел 19 матчей и забил четыре гола. Также он успел поиграть в составе донецкого «Олимпика» и одесского «Черноморца».