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Футбол

Официально: Максим Максименко перешел в греческую Ларису

отАндрей Огородник

Янв 19, 2021 , ,
Максим Максименко

Опытнейший защитник коваливского «Колоса» Максим Максименко продолжит свою карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает официальный сайт коваливцев, 30-летний защитник подписал контракт с одним из аутсайдеров греческой Суперлиги — «Ларисой». Контракт рассчитан на три года. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, Максим Максименко выступал в составе «Колоса» на протяжении трех последних сезонов, сумев завоевать с командой путевку в УПЛ, являясь игроком основы. В общей сложности он провел в составе «Колоса» 74 матча.

от Андрей Огородник

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