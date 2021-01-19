Официально: Максим Максименко перешел в греческую Ларису

Опытнейший защитник коваливского «Колоса» Максим Максименко продолжит свою карьеру в чемпионате Греции.

Как сообщает официальный сайт коваливцев, 30-летний защитник подписал контракт с одним из аутсайдеров греческой Суперлиги — «Ларисой». Контракт рассчитан на три года. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, Максим Максименко выступал в составе «Колоса» на протяжении трех последних сезонов, сумев завоевать с командой путевку в УПЛ, являясь игроком основы. В общей сложности он провел в составе «Колоса» 74 матча.