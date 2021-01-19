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Футбол

Рух подписал усиление из чемпионата Венгрии

отАндрей Огородник

Янв 19, 2021 , ,
Роман Карасюк

Львовский «Рух» в последние дни демонстрирует активную работу на трансферном рынке.

Как сообщает официальный сайт «желто-черных», очередным новичком команды в течении последних двух дней стал воспитанник луцкой «Волыни» Роман Карасюк. 29-летний полузащитник подписал контракт с львовским клубом сроком на три года.

Напомним, в чемпионате Украины полузащитник выступал за такие клубы, как «Волынь», «Сталь» и «Верес». В Венгрии, где новичок «Руха» провел последние три сезона он выступал в составе «Кишварды», записав в свой актив 70 матчей во всех турнирах.

от Андрей Огородник

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