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Футбол

Сидклей рассказал, какая его цель в Динамо

отСергей Сумской

Янв 19, 2021 ,

Хавбек киевского «Динамо» Сидклей после возвращении в столичный клуб отметил, что хочет максимум помочь команде в достижении поставленных целей.

По словам игрока, сейчас в команде очень интенсивная работа, а он уже три месяца не работал в таком режиме.

«В первую очередь, дать максимум от себя для команды, тренера, болельщиков, а также помочь «Динамо» выиграть чемпионат Украины», — приводит слова игрока официальный сайт «Динамо».

Также он добавил, что тренировочный процесс сейчас немного отличается от той команды, где был раньше.

от Сергей Сумской

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