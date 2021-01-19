EURO.com.ua

Футбол

Верес продлил контракт с Поворознюком

отАндрей Огородник

Янв 19, 2021 , ,
Дмитрий Поворознюк

Один из лидеров Первой лиги ровенский «Верес» принял решение продлить соглашение с известным украинским журналистом Дмитрием Поворознюком, который в качестве эксперимента провел за команду последние полгода в качестве футболиста.

Как сообщает официальный сайт «Вереса», 33-летний игрок продлил контракт с клубом до конца сезона. Огромную роль в подписании нового соглашения стало решение обеих сторон снять второй сезон авторского сериала Поворознюка «Футболист» о жизни ровенского клуба.

Напомним, несмотря на то, что Дмитрий Поворознюк никогда ранее не играл на профессиональном уровне, подписав контракт с «Вересом» он успел даже дебютировать за команду с родного города, отыграв 12 минут в матче Первой лиги.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Сидклей рассказал, какая его цель в Динамо

Янв 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Экс-ассистент тренера Днепра-1 войдет в тренерский штаб сборной Украины

Янв 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

С кем сыграет сборная Украины перед Евро: список

Янв 19, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × два =

Вы пропустили

Баскетбол

Торонто неожиданно отчислил Леня

Янв 20, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Сидклей рассказал, какая его цель в Динамо

Янв 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Экс-ассистент тренера Днепра-1 войдет в тренерский штаб сборной Украины

Янв 19, 2021 Сергей Сумской
Футбол

С кем сыграет сборная Украины перед Евро: список

Янв 19, 2021 Сергей Сумской