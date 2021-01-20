Allrise Capital пыталась приобрести Черноморец

Американская компания Allrise Capital, которая в прошлом году стала владельцем стадиона одесского «Черноморца», могла вместе с арендой получить права и на местный клуб.

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, представители Allrise Capital предлагали владельцу «Черноморца» Леониду Климову 5 миллионов евро за продажу клуба, но получили отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что планы приобрести одесский клуб имел также владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин, но и ему не удалось договорится.

После первой половины сезона «моряки» идут на третьем месте чемпионата Украины среди команд Первой лиги.