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Футбол

Allrise Capital пыталась приобрести Черноморец

отАндрей Огородник

Янв 20, 2021 , ,
Черноморец

Американская компания Allrise Capital, которая в прошлом году стала владельцем стадиона одесского «Черноморца», могла вместе с арендой получить права и на местный клуб.

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, представители Allrise Capital предлагали владельцу «Черноморца» Леониду Климову 5 миллионов евро за продажу клуба, но получили отказ.

Напомним, ранее сообщалось, что планы приобрести одесский клуб имел также владелец донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин, но и ему не удалось договорится.

После первой половины сезона «моряки» идут на третьем месте чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

от Андрей Огородник

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