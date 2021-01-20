Черноморец покинуло ещё два игрока

Один из лидеров сезона Первой лиги чемпионата Украины одесский «Черноморец» во второй половине сезона не сможет рассчитывать, как минимум на трех исполнителей, которые выступали за клуб в первом круге.

Как сообщает официальный сайт «моряков», помимо Владислава Хамелюка, который пополнил состав донецкого «Олимпика», «Черноморец» попрощался с нападающим Олегом Кожушко и защитником Андреем Слинкиным, которые покинули клуб на правах свободного агента.

Напомним, после первой части сезона одесский «Черноморец» идет на третьем месте, которое позволяет повыситься в классе на следующий сезон.