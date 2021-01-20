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Футбол

Черноморец покинуло ещё два игрока

отАндрей Огородник

Янв 20, 2021 , ,
Олег КОжушко

Один из лидеров сезона Первой лиги чемпионата Украины одесский «Черноморец» во второй половине сезона не сможет рассчитывать, как минимум на трех исполнителей, которые выступали за клуб в первом круге.

Как сообщает официальный сайт «моряков», помимо Владислава Хамелюка, который пополнил состав донецкого «Олимпика», «Черноморец» попрощался с нападающим Олегом Кожушко и защитником Андреем Слинкиным, которые покинули клуб на правах свободного агента.

Напомним, после первой части сезона одесский «Черноморец» идет на третьем месте, которое позволяет повыситься в классе на следующий сезон.

от Андрей Огородник

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