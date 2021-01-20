Четыре игрока с опытом выступлений в УПЛ на просмотре в Кривбассе

Криворожский «Кривбасс» всерьез нацелен на повышение в классе по итогам текущего сезона.

Как сообщает официальный сайт клуба, сейчас тренерский штаб просматривает четырех потенциальных новичков. Речь идет о достаточно известных украинских исполнителях, в лице Дмитрия Фатеева, Романа Никитюка, Алексея Збуня и нападающий Ярослав Квасова.

Стоить отметить, что все игроки в свое время имели возможность выступать в составе команд УПЛ. Ранее «Кривбасс» объявил о подписании контракта с Артуром Карнозой. Также в клуб сватали ветерана «Александрии» Василия Грицука.