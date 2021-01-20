Динамо нацелилось на полузащитника сборной Швеции

Первым новичком киевского «Динамо» во время зимнего трансферного окна может стать 22-летний лидер шведского «Хэкена» Далехо Ирандуст.

По информации авторитетного шведского издания Sportbladet, киевляне предложили за молодого полузащитника полтора миллиона евро. Самому игроку был предложен оклад в размере 400 тысяч евро в год. Вероятность сделки оценивается очень высоко.

В нынешнем сезоне на счету Ирандуста 23 матча, в которых он забил 6 голов, сделал 4 ассиста. Полузащитник регулярно вызывается в сборную Швеции. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Гронинген», но условия голландского клуба в разы хуже киевских.