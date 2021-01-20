EURO.com.ua

Футбол

ФК Львов просматривает двух новичков

отАндрей Огородник

Янв 20, 2021 , ,
Алексей Довгий

Один из главных претендентов на вылет в Первую лигу чемпионата Украины ФК «Львов» не перестает искать варианты усиления состава.

Как стало известно, сейчас в расположении львовского клуба находятся сразу два достаточно известных по меркам УПЛ исполнителя. Речь идет об Алексее Довгом и Александре Илющенкове, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, этой зимой ФК «Львов» уже покинуло пять исполнителей. В той же час состав команды пополнили Брикнер, Липе Велозо и Ренан Оливейра. Два последних исполнителя вернулись в клуб с аренды.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

ФК Львов просматривает двух новичков

Янв 20, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Четыре игрока с опытом выступлений в УПЛ на просмотре в Кривбассе

Янв 20, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Львовский Рух пополнил ещё двумя новичками

Янв 20, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × 2 =

Вы пропустили

Хоккей

Кирилл Градусов пополнил состав ХК Мариуполь

Янв 20, 2021 Андрей Огородник
Баскетбол

Официально: Дюк Монди — игрок БК Одесса

Янв 20, 2021 Андрей Огородник
Футбол

ФК Львов просматривает двух новичков

Янв 20, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Донбасс подписал известного российского защитника

Янв 20, 2021 Андрей Огородник