ФК Львов просматривает двух новичков

Один из главных претендентов на вылет в Первую лигу чемпионата Украины ФК «Львов» не перестает искать варианты усиления состава.

Как стало известно, сейчас в расположении львовского клуба находятся сразу два достаточно известных по меркам УПЛ исполнителя. Речь идет об Алексее Довгом и Александре Илющенкове, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, этой зимой ФК «Львов» уже покинуло пять исполнителей. В той же час состав команды пополнили Брикнер, Липе Велозо и Ренан Оливейра. Два последних исполнителя вернулись в клуб с аренды.