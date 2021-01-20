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Футбол

Львовский Рух пополнил ещё двумя новичками

отАндрей Огородник

Янв 20, 2021 , ,

Львовский «Рух» продолжает работу над усилением состава.

Как сообщает официальный сайт команды, вторую половину сезона в составе команды проведут воспитанники львовских «Карпат» Ростислав Лях и Алексей Сыч, который вернулись в клуб после полгода пребывания в составе галицких «Карпат», где играли на правах аренды.

Сегодня два новых игрока, вместе с основной командой отправились на тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, ранее «Рух» объявил о подписании контрактов с Сигурдссоном, Борячуком и Карасюком.

от Андрей Огородник

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