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Футбол

Малиновский лучший игрок матча против Удинезе

отАндрей Огородник

Янв 20, 2021 , ,
Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел свой лучший матч в 2021 году.

В поединке против «Аталанты» тренерский штаб доверил украинцу место в стартовом составе. Несмотря на то, что результативными действиями он не отличился, авторитетный аналитический портал Sofa Score оценил его действия высокой оценкой 7.8 баллов (лучший результат среди всех игроков двух команд).

Отметим, в этом году Руслан Малиновский принял участие в шести матчах «Аталанты» в Серии А. Пока что лучшим его поединком была встреча против «Беневенто», в которой он отличился голевой передачей и получил оценку 7.7 баллов.

от Андрей Огородник

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