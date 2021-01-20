Риу Аве перехватит в Зари Шахаба?

Лидер атаки донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди может продолжить свою карьеру в чемпионате Португалии.

По информации ведущих ТаТоТаке, большие планы на иранского нападающего имеет португальский «Риу Аве», который предложил за футболиста, контракт которого заканчивается через полгода, триста тысяч евро. Также «Олимпик» получит 30% от суммы следующего трансфера футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахаб Захеди летом пополнит состав луганской «Зари», с которой подписал предварительный контракт.