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Футбол

Рух отклонил предложения Левена по Кухаревичу

отАндрей Огородник

Янв 20, 2021 , ,
Николай Кухаревич

Молодой нападающий львовского «Руха» Николай Кухаревич пользуется огромным спросом на рынке трансферов.

Помимо гранда бельгийского футбола «Андерлехта», об интересе которого сообщалось ранее, и который, якобы, уже договорился по трансферу, планы на игрока имел середняк Про Лиги — «Левен».

По информации ТаТоТаке, несмотря на то, что руководство «Левена» трижды выходило на контакт с «Рухом», трижды руководство львовского клуба отклоняло предложение.

Отметим, «Левен» является фарм-клубом английского «Лестера» и по последним данным, руководство «лисов» дало согласие на подписание украинца.

от Андрей Огородник

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