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Футбол

Динамо обыграло Шахтер Солигорск. ВИДЕО

отСергей Сумской

Янв 21, 2021 ,

Киевское «Динамо» сыграло вторую контрольную игру на сборе в ОАЭ, в которой обыграло «Шахтер» Солигорск. Голами отметились Виктор Цыганков и новичок Клейтон.

«Динамо» – «Шахтер» Солигорск – 2:0 (0:0)

Голы: Клейтон (51), Цыганков (78)

 «Динамо» (1-й тайм): Нещерет, Миколенко, Попов, Сирота (Шабанов, 40), Караваев, Шепелев, Андриевский, Родригеш, Леднев, де Пена, Беседин

«Динамо» (2-й тайм): Бущан, Кендзера, Шабанов, Забарный, Сидклей, Андриевский (Миколенко, 74), Буяльский, Цыганков (Ванат, 86), Клейтон, Дуэлунд, Супряга

Напомним, «Шахтер» является чемпионом Беларуси.

от Сергей Сумской

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