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Футбол

Ференцварош Реброва потерпел первое поражение в сезоне

отАндрей Огородник

Янв 21, 2021 , ,
Сергей ребров

Венегрский «Ференцварош», где не без успеха работает бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, весьма неожиданно оступился в матче 15 тура чемпионата Венгрии.

Несмотря на то, что «фради» противостоял один из главных аутсайдеров сезона «Диошдьери», взломать оборону соперника лидер чемпионата Венгрии не сумел. Не помогло команде и участие Харатина и Зубкова, которые вышли в старте.

Несмотря на поражение 1:0, «Ференцварош» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии, опережая «Фехервар» на девять очков.

от Андрей Огородник

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