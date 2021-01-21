Ференцварош Реброва потерпел первое поражение в сезоне

Венегрский «Ференцварош», где не без успеха работает бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров, весьма неожиданно оступился в матче 15 тура чемпионата Венгрии.

Несмотря на то, что «фради» противостоял один из главных аутсайдеров сезона «Диошдьери», взломать оборону соперника лидер чемпионата Венгрии не сумел. Не помогло команде и участие Харатина и Зубкова, которые вышли в старте.

Несмотря на поражение 1:0, «Ференцварош» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Венгрии, опережая «Фехервар» на девять очков.