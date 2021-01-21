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Футбол

Гранд Серии А предлагал за таланта Шахтера около 40 миллионов

отАндрей Огородник

Янв 21, 2021 , ,
Манор Соломон

Донецкий «Шахтер» во время зимнего трансферного окна имел возможность неплохо заработать продав своего таланта Манора Соломона.

По информации издания Sport1, один из клубов Италии, название которого не уточняется, но известно, что он идет в числе лидеров Серии А, делал попытку подписать вингера «горняков». «Шахтеру» предлагали компенсацию в размере 35-40 миллионов евро и различные бонусы, но украинский клуб ответил отказом.

Сообщается, что в планах «Шахтера» выручить от трансфера израильского таланта, как минимум 50-60 миллионов евро, причем, в ближайшие трансферные окна вопрос трансфера рассматриваться не будет.

от Андрей Огородник

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