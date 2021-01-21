Миккель Дуэлунд восстановился после травмы

Бывший полузащитник молодежной сборной Дании Миккель Дуэлунд восстановился от очередной травмы.

Как сообщает официальный сайт киевского «Динамо», после небольшого повреждения датский футболист вернулся в основную группу столичного клуба и сейчас работает в полную силу. Ранее сообщалось, что после небольших повреждений вернулись к тренировкам Шапаренко и Тимчик.

Отметим, несмотря на статус одного из главных талантов чемпионата Дании, в Украине Дуэлунд заиграть пока не может. В нынешнем сезоне на его счету лишь 53 минуты.