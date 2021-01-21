Официально: Александр Нойок перебрался в Россию

Бывший капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок продолжит свои выступления в чемпионате России по футболу.

Как сообщает официальный сайт российского «Оренбурга», 28-летний полузащитник подписал с их клубом полноценный контракт. Условия сделки не разглашаются. Нойок пополнил ряды клуба ФНЛ бесплатно, на правах свободного агента.

Стоить отметить, что переход в чемпионат России может потянуть за собой смену гражданства. Как сообщают белорусские СМИ, для того, чтобы не считаться легионером Александр Нойок готов отказаться от украинского паспорта и стать гражданином Беларуси, на которых лимит в России не распространяется.