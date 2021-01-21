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Футбол

Официально: Александр Петрусенко — игрок Миная

отАндрей Огородник

Янв 21, 2021 , ,

Закарпатский «Минай» пополнил свой состав молодым украинским талантом Александром Петрусенко.

Как сообщает пресс-служба закарпатского клуба, 22-летний воспитанник киевского «Динамо» подписал с клубом полноценный контракт. Условия перехода не разглашаются.

Отметим, последнее время Александр Перусенко выступал в составе клуба Первой лиги «Горняк-Спорт», за который отыграл более двух десятков матчей и отличился двумя забитыми голами.

Ранее новичком «Миная» стал бывший лидер атак «Динамо» Арем Милевский.

от Андрей Огородник

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