Официально: Александр Петрусенко — игрок Миная

Закарпатский «Минай» пополнил свой состав молодым украинским талантом Александром Петрусенко.

Как сообщает пресс-служба закарпатского клуба, 22-летний воспитанник киевского «Динамо» подписал с клубом полноценный контракт. Условия перехода не разглашаются.

Отметим, последнее время Александр Перусенко выступал в составе клуба Первой лиги «Горняк-Спорт», за который отыграл более двух десятков матчей и отличился двумя забитыми голами.

Ранее новичком «Миная» стал бывший лидер атак «Динамо» Арем Милевский.