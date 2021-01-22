Ингулец нашел усиление в чемпионате Туниса?

Новичок украинской Премьер лиги петровский «Ингулец» может усилить свой состав тунисским легионером Мохамедом Али Бен Салемом.

По информации телеграм-канала Бей-Беги 25-летний защитник прибыл на просмотр в команду Лавриненко. Основная позиция игрока центральный защитник.

Отметим, ранее потенциальный новичок «Ингульца» выступал исключительно у себя на родине. В элитном дивизионе чемпионата Туниса он провел 85 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. В свое время он вызывался в юношескую сборную своей страны.