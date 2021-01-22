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Футбол

Миколенко в лонг-листе миланского Интера

отАндрей Огородник

Янв 22, 2021 , ,
Виталий Миколенко

Один из лидеров киевского «Динамо» Виталий Миколенко заинтересовал миланский «Интер».

По информации Calciomercato, молодой украинский талант входит в расширенный список «нерадзурри» на позицию левого защитника. Сообщается, что приоритетными вариантами для клуба являются Маркос Алонсо и Эмерсон, но в то же время и к Миколенко присутствует большой интерес.

Отметим, что слухи не впервые сватают молодого украинца в итальянские клубы, не так давно об интересе к Миколенко сообщалось со стороны «Милана» и «Наполи».

от Андрей Огородник

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