Миколенко в лонг-листе миланского Интера

Один из лидеров киевского «Динамо» Виталий Миколенко заинтересовал миланский «Интер».

По информации Calciomercato, молодой украинский талант входит в расширенный список «нерадзурри» на позицию левого защитника. Сообщается, что приоритетными вариантами для клуба являются Маркос Алонсо и Эмерсон, но в то же время и к Миколенко присутствует большой интерес.

Отметим, что слухи не впервые сватают молодого украинца в итальянские клубы, не так давно об интересе к Миколенко сообщалось со стороны «Милана» и «Наполи».