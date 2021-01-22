Нива Винница получила нового президента. Им стал игрок клуба

Украинский футбол не перестает нас удивлять. Вчера аутсайдер второй лиги чемпионата Украины винницкая «Нива» получила нового президента клуба, которым стал действующий футболист команды Артур Загорулько.

Как сообщает официальный сайт клуба, вчера состоялся последний этап передачи прав собственности клуба, причем, винницкий клуб перешел к 27-летнему нападающему абсолютно бесплатно.

Отметим, что не так давно уже анонсировалась смена владельцев клуба, причем, новый владелец, как тогда сообщалось, должен был вернуть былую славу винницкой «Нивы» и в ближайшем будущем бороться за повышение в классе.