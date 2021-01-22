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Футбол

Очередной блестящий матч Яремчука в чемпионате Бельгии

отАндрей Огородник

Янв 22, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает радовать болельщиков своей игрой в составе бельгийского «Гента».

Вчера украинский форвард традиционно вышел в стартовом составе «индейцев» на матч против «Генка» и был среди самых активных игроков встречи. Помимо того, что на его счету забитый гол, также на его счету 2 удара в створ, 43 касания мяча, 26 точных передач из 28 (93%), в том числе 1 ключевая, 1 удачная обводка, 2 выигранные верховые дуэли и 2 отбора. Форвард получил за матч высокую оценку 8.0 балла.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука десять голов в семнадцати матчах чемпионата Бельгии, что является повторением его лучшего результата за сезон.

от Андрей Огородник

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