Очередной блестящий матч Яремчука в чемпионате Бельгии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук продолжает радовать болельщиков своей игрой в составе бельгийского «Гента».

Вчера украинский форвард традиционно вышел в стартовом составе «индейцев» на матч против «Генка» и был среди самых активных игроков встречи. Помимо того, что на его счету забитый гол, также на его счету 2 удара в створ, 43 касания мяча, 26 точных передач из 28 (93%), в том числе 1 ключевая, 1 удачная обводка, 2 выигранные верховые дуэли и 2 отбора. Форвард получил за матч высокую оценку 8.0 балла.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука десять голов в семнадцати матчах чемпионата Бельгии, что является повторением его лучшего результата за сезон.