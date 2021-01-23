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Футбол

Десна близка к подписанию защитника молодежной сборной Румынии

отАндрей Огородник

Янв 23, 2021 , ,
Константин Дима

Молодой защитник румынской «Астры» Константин Дима близок к переезду в чемпионат Украины по футболу.

По информации Digi Sport, новым клубом 21-летнего защитника должна стать черниговская «Десна». Чтобы заполучить футболиста руководство «северян» готово пожертвовать суммой в размере 100 тысяч евро. Также «Астра» получит 20% от суммы следующего трансфера футболиста.

Отметим, несмотря на молодой возраст Константина Дима успел поиграть в составе пяти клубов. На его счету 40 матчей в Высшей лиге чемпионата Румынии, также игрок имеет опыт выступления за юношескую и молодежную сборную своей страны.

от Андрей Огородник

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