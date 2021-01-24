Ещё один украинский футболист перебрался в Россию

Украинские футболисты не чураются переезда в соседний чемпионат России, несмотря на конфликт между государствами.

Не так давно в российскую ФНЛ перебрался бывший капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок, заключивший контракт с «Оренбургом». Теперь по этому пути пошел также и Александр Мигунов, который подписал контракт сроком на полтора года из песчанокопской «Чайкой».

Напомним, в Украине Александр Мигунов выступал в составе «Днепра», «Мариуполя», «Олимпика», «Днепр-1» и «Колоса». Последним клубом игрока был белорусский «Рух».