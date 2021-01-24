EURO.com.ua

Футбол

Ещё один украинский футболист перебрался в Россию

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Александр Мигунов

Украинские футболисты не чураются переезда в соседний чемпионат России, несмотря на конфликт между государствами.

Не так давно в российскую ФНЛ перебрался бывший капитан молодежной сборной Украины Александр Нойок, заключивший контракт с «Оренбургом». Теперь по этому пути пошел также и Александр Мигунов, который подписал контракт сроком на полтора года из песчанокопской «Чайкой».

Напомним, в Украине Александр Мигунов выступал в составе  «Днепра», «Мариуполя», «Олимпика», «Днепр-1» и «Колоса». Последним клубом игрока был белорусский «Рух».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Верес ждет на просмотр трех легионеров

Янв 24, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Владимир Цыткин возглавит винницкую Ниву

Янв 24, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ещё один украинский футболист перебрался в Россию

Янв 24, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать + 8 =

Вы пропустили

Футбол

Верес ждет на просмотр трех легионеров

Янв 24, 2021 Андрей Огородник
Хоккей

Александр Фирсов продолжит карьеру в Краматорске

Янв 24, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Владимир Цыткин возглавит винницкую Ниву

Янв 24, 2021 Андрей Огородник
Футбол

Ещё один украинский футболист перебрался в Россию

Янв 24, 2021 Андрей Огородник