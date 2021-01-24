Гамба Осака подпишет экс-форварда Шахтера?

Один из ТОП-клубов Японии «Гамба Осака» может стать новым клубом бывшего нападающего донецкого «Шахтера» Веллингтона Нема.

Как сообщает бразильская пресса, представители вице-чемпиона Японии планирует в ближайшее время встретиться с 28-летним нападающим, чтобы предложить ему контракт. После ухода из «Шахтера» в августе прошлого года, он является свободным агентом.

Напомним, перебравшись в «Шахтер» в 2012 году Веллингтон Нем так и не смог стать важным игроком для клуба, сыграв за семь лет 75 матчей и забив 12 голов.