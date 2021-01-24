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Футбол

Макаренко отличился третьим голом за Кортрейк

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Евгений Макаренко

Кандидат в сборную Украины Евгений Макаренко провел очередной поединок в составе бельгийского «Кортрейка».

Воспитанник «Динамо» традиционно вышел в стартовом составе своего клуба и вновь был среди лучших игроков «Кортрейка», хотя от поражения его команду это не спасло. Его команда уступила «Серкль-Брюгге» со счетом 1:2.

Отметим, для Евгения Макаренко нынешний сезон уже самый результативный в его карьере. В предыдущих сезонах он ни разу не забивал больше двух голов, даже в период выступлений за вторую команду «Динамо».

от Андрей Огородник

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