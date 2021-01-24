Макаренко отличился третьим голом за Кортрейк

Кандидат в сборную Украины Евгений Макаренко провел очередной поединок в составе бельгийского «Кортрейка».

Воспитанник «Динамо» традиционно вышел в стартовом составе своего клуба и вновь был среди лучших игроков «Кортрейка», хотя от поражения его команду это не спасло. Его команда уступила «Серкль-Брюгге» со счетом 1:2.

Отметим, для Евгения Макаренко нынешний сезон уже самый результативный в его карьере. В предыдущих сезонах он ни разу не забивал больше двух голов, даже в период выступлений за вторую команду «Динамо».