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Футбол

Официально: Олимпик усилился воспитанником Порту

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Тадеус Нкенг

Донецкий «Олимпик» определился с игроком, который будет призван заменить в команде Шахаба Захеди, который скорей всего для команды уже не помощник.

Вместо иранского форварда, который должен перейти либо летом в «Зарю», либо в скором времени в «Риу Аве» «Олимпик» пригласил молодого камерунского нападающего второй команды португальского «Порту» Тадеуса Нкенга.

Как сообщает официальный сайт «Олимпика» контракт подписан сроком на три с половиной года. В новом клубе Нкенг будет выступать под 17-м номером. Игрок выступал в составе второй команды «Порту» и молодежной сборной Камеруна.

от Андрей Огородник

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