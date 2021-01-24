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Футбол

Петряк помог Фехервару разгромить Уйпешт

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Иван Петряк

Воспитанник луганской «Зари» Иван Петряк стал одним из героев встречи матча чемпионата Венгрии между «Фехерваром» и «Уйпештом».

Несмотря на то, что украинский полузащитник появился на футбольном поле на 58-ой минуте матча, это не помешало ему принять участие в двух забитых голах его клуба. Сначала он отличился сам, спустя две минуты пребывания на поле, а на 81-ой минуте сделал результативную передачу. «Фехервар» в итоге одержал победу 5:0.

Отметим, несмотря на то, что нынешний сезон в самом разгаре, он уже является самым результативным для игрока с момента его переезда в Венгрию и в карьере вообще. В шестнадцати матчах он забил восемь голов, также в его активе три результативные передачи. От лидера гонки бомбардиров чемпионата Венгрии Яноша Хана Петряка отделяет один забитый мяч.

от Андрей Огородник

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