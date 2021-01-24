Вагнер Гонсалвес прибыл в расположение СК Днепр-1

Днепровский СК «Днепр-1» близок к подписанию первого иностранного новичка этим трансферным окном.

Как и ожидалось, новичком днепрян скорей всего станет 24-летний французский вингер бразильского происхождения Вагнер Гонсалвес, который перейдет в СК «Днепр-1» на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок уже прибыл в расположение команды и тренируется в общей группе. Официальное подписание контракта состоится после прохождения вингером медосмотра.

Напомним, Вагнер Гонсалвес в течении пяти последних сезонов выступал в чемпионате Грузии.