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Футбол

Вагнер Гонсалвес прибыл в расположение СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Вагнер Гонсалвес

Днепровский СК «Днепр-1» близок к подписанию первого иностранного новичка этим трансферным окном.

Как и ожидалось, новичком днепрян скорей всего станет 24-летний французский вингер бразильского происхождения Вагнер Гонсалвес, который перейдет в СК «Днепр-1» на правах свободного агента.

Как сообщает официальный сайт клуба, игрок уже прибыл в расположение команды и тренируется в общей группе. Официальное подписание контракта состоится после прохождения вингером медосмотра.

Напомним, Вагнер Гонсалвес в течении пяти последних сезонов выступал в чемпионате Грузии.

от Андрей Огородник

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