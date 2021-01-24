Верес ждет на просмотр трех легионеров

Ровенский «Верес», который весьма неожиданно идет в числе лидеров Первой лиги, в первом своем сезоне после повышения в классе, может усилить свой состав сразу несколькими легионерами.

По словам главного тренера команды Юрия Вирта, в скором времени на турецкий сбор клуба должно прилететь несколько потенциальных новичков. Речь идет о двух бразильских игроках и одном африканце.

Напомним, этой зимой состав «Вереса» пополнило два новых футболиста. Речь идет о Савошко и Гайдучике, который уже подписали контракт с клубом. В то же время ровенский клуб указал на дверь сразу пяти исполнителям.