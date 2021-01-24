Владимир Цыткин возглавит винницкую Ниву

Винницкая «Нива» следом за новым президентом клуба, которым стал Артур Загорулько, в скором времени может получить нового главного тренера.

Как сообщает Meta-rating.com.ua, вторую половину сезона команда начнет под руководством Владимира Цыткина, который ранее четырежды входил в разные тренерские штабы винницкого клуба, а сейчас станет главным тренером.

Напомним, винницкая «Нива» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона во Второй лиге. Новое руководство клуба обещает стремительный прогресс и борьбу за повышение в классе уже в ближайших сезонах.