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Футбол

Владимир Цыткин возглавит винницкую Ниву

отАндрей Огородник

Янв 24, 2021 , ,
Владимир Цыткин

Винницкая «Нива» следом за новым президентом клуба, которым стал Артур Загорулько, в скором времени может получить нового главного тренера.

Как сообщает Meta-rating.com.ua, вторую половину сезона команда начнет под руководством Владимира Цыткина, который ранее четырежды входил в разные тренерские штабы винницкого клуба, а сейчас станет главным тренером.

Напомним, винницкая «Нива» является одним из аутсайдеров нынешнего сезона во Второй лиге. Новое руководство клуба обещает стремительный прогресс и борьбу за повышение в классе уже в ближайших сезонах.

от Андрей Огородник

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