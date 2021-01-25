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Футбол

Галицкие Карпаты подпишут двух талантов из Южной Америки?

отАндрей Огородник

Янв 25, 2021 , ,
Карпаты Галич

Галицкие «Карпаты», которые борются за повышение в классе, в скором времени могут оформить два весьма перспективные трансферы.

По информации Футбол 24, галицкий клуб договорился с двумя игроками аргентинских «Ривер Плейта» и «Бока Хуниорс». Оба футболиста уже дали предварительное согласие на переезд в Украину. Сделку должны завершить в ближайшее время.

Напомним, галицкие «Карпаты» являются проектом известного агента Олега Смалийчука, который в случае выхода ивано-франковского клуба в Первую лигу, планирует воссоединить его с львовскими «Карпатами», тем самым сохранив клуб от исчезновения.

от Андрей Огородник

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