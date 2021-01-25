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Футбол

Официально: Вагнер Гонсалвеш — игрок СК Днепр-1

отАндрей Огородник

Янв 25, 2021 , ,
Вагнер Гонсалвеш

Днепровский СК «Днепр-1» завершил переход первого иностранного новичка ив второго по счету новобранца команды этой зимой.

Как сообщает официальный сайт днепровского клуба, двухлетнее соглашение с СК «Днепр-1» подписал бразильский вингер с французским паспортом Вагнер Гонсалвеш. 24-летний полузащитник перешел в украинский клуб бесплатно, на правах свободного агента.

Отметим, новичок СК «Днепр-1» в течении последних сезонов выступал в чемпионате Грузии, где был одной из главных звезд «Сабуртало». Последним его клубом было «Динамо» Батуми.

от Андрей Огородник

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