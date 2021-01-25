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Футбол

Олимпик пригласит на просмотр таланта Сочи

отАндрей Огородник

Янв 25, 2021 , ,
Акмаль Бахтияров

Донецкий «Олимпик» продолжает смотреть потенциальных новичков.

По словам известного футбольного агента Дмитрия Селюка, в скором времени на просмотр в донецкий клуб может прибыть молодой казахстанский полузащитник Акмаль Бахтияров.

«Сочи» его взяли бы на сборы. Но пришли к выводу, что Бахтиярову в его возрасте надо больше играть и показывать себя. Учитывая, что в «Сочи» очень много бывших игроков больших клубов, тренер их и предпочитает. Поэтому я подумал, что Акмалю лучше уйти в аренду. Многие команды Казахстана хотели бы видеть его у себя. Но, возможно, мы увидим его в «Олимпике» — заявил Селюк.

Отметим, на счету Бахтиярова 11 матчей за «Сочи», также игрок вызывается в молодежную сборную Казахстана.

от Андрей Огородник

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