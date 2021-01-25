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Футбол

Рома сделала официальное предложение по Яремчуку

отАндрей Огородник

Янв 25, 2021 , ,
Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к переходу в римскую «Рому».

Как сообщает бельгийское издание Voetbal24.be, итальянский клуб сделал официальное предложение «Генту» в размере 12 миллионов евро. Сейчас оба клуба находятся в активной стадии переговоров, правда, преградой может стать желание боссов «индейцев» заполучить за своего главного бомбардира более высокую компенсацию.

Напомним, ранее сообщалось, что «Гент» оценивает Романа Яремчука в 20 миллионов евро. Сам же игрок не скрывает своего желания перебраться в Серию А.

от Андрей Огородник

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