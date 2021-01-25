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Футбол

Ворскла просматривает защитника сборной Сенегала

отАндрей Огородник

Янв 25, 2021 , ,
Эльхаджи Папе Диав

Полтавская «Ворскла» продолжает искать варианты усиления линии защиты.

По информации телеграм-канала «Бей-Беги», на просмотре в команде Юрия Максимова находится 26-летний сенегальский защитник Эльхаджи Папе Диав. Решение по игроку будет принято по итогам сборов.

Отметим, потенциальный новичок «Ворсклы» в течении нескольких сезонов выступал в чемпионате Польши. Есть у игрока опыт выступлений в чемпионате Франции, в составе «Анжера» и «Кана». Два года назад он дебютировал в составе сборной Сенегала.

от Андрей Огородник

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