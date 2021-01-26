Кривбасс просматривает камерунского легионера

Один из претендентов на выход в Первую лигу криворожский «Кривбасс» продолжает искать варианты усиления состава для достижения своей цели.

Как сообщает FootBoom, сейчас на просмотре в команде находится 27-летний нападающий Арман Элла, который крайний сезон провел в чемпионате Узбекистана, где защищал цвета «Машала».

Стоить отметить, что игроку хорошо известен уровень чемпионата Украины, в свое время он прошел молодежную команду львовских «Карпат» и в течении четырех сезонов выступал в составе «Ингульца».