Официально: Даниил Карась — игрок Миная

Закарпатский «Минай» пополнил свой состав очередным новичком.

Как и ожидалось, контракт с клубом подписал 24-летний защитник Даниил Карась, который последние несколько дней проходил смотрины в клубе. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, Даниил Карась является воспитанником «Динамо». В чемпионате Украины игрок выступал в составе «Арсенал-Киев». Последним его клубом был «Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив, в составе которого он провел 15 матчей и забил два гола.

Рании состав «Миная» пополнили Кулиш, Петрусенко, Милевский, Ковтун и Одуэньи.