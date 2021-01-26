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Футбол

Официально: Даниил Карась — игрок Миная

отАндрей Огородник

Янв 26, 2021 , ,
Даниил Карась

Закарпатский «Минай» пополнил свой состав очередным новичком.

Как и ожидалось, контракт с клубом подписал 24-летний защитник Даниил Карась, который последние несколько дней проходил смотрины в клубе. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, Даниил Карась является воспитанником «Динамо». В чемпионате Украины игрок выступал в составе «Арсенал-Киев». Последним его клубом был «Горняк-Спорт» из Горишних Плавнив, в составе которого он провел 15 матчей и забил два гола.

Рании состав «Миная» пополнили Кулиш, Петрусенко, Милевский, Ковтун и Одуэньи.

от Андрей Огородник

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