Владимир Баенко продолжит карьеру в Эстонии

Бывший защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Баенко достаточно быстро определился с новым местом работы.

Как сообщает официальный сайт одного из грандов чемпионата Эстонии «Левадии», новичком клуба стал опытнейший украинский футболист Владимир Баенко, который перешел в столичную команду на правах свободного агента. Контракт подписан сроком на два года.

«Очень рад присоединиться к «Левадии». Первые впечатления от Эстонии, Таллина, клуба – отличные. Я уже играл в Латвии, так что знал, чего ожидать. Таллин очень поход на Ригу.

Уже познакомился с тренерами, новыми товарищами по команде, президентом клуба и руководством. Меня очень хорошо приняли.

Я перешел из «Ворсклы», мой контракт был действителен полгода, но мы договорились о его расторжении, они разрешили мне уйти, чтобы получать больше практики. В то же время согласовали трудовой договор с «Левадией». Надеюсь, все поставленные цели будут достигнуты»

Напомним, в УПЛ помимо «Ворсклы» Баенко выступал в составе «Зирки». Также он оставил свой след в составе ФК «Рига» и узбекской «Бухары».