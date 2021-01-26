EURO.com.ua

Футбол

Владимир Баенко продолжит карьеру в Эстонии

отАндрей Огородник

Янв 26, 2021 , ,
Владимир Баенко

Бывший защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Баенко достаточно быстро определился с новым местом работы.

Как сообщает официальный сайт одного из грандов чемпионата Эстонии «Левадии», новичком клуба стал опытнейший украинский футболист Владимир Баенко, который перешел в столичную команду на правах свободного агента. Контракт подписан сроком на два года.

«Очень рад присоединиться к «Левадии». Первые впечатления от Эстонии, Таллина, клуба – отличные. Я уже играл в Латвии, так что знал, чего ожидать. Таллин очень поход на Ригу.

Уже познакомился с тренерами, новыми товарищами по команде, президентом клуба и руководством. Меня очень хорошо приняли.

Я перешел из «Ворсклы», мой контракт был действителен полгода, но мы договорились о его расторжении, они разрешили мне уйти, чтобы получать больше практики. В то же время согласовали трудовой договор с «Левадией». Надеюсь, все поставленные цели будут достигнуты»

Напомним, в УПЛ помимо «Ворсклы» Баенко выступал в составе «Зирки». Также он оставил свой след в составе ФК «Рига» и узбекской «Бухары».

от Андрей Огородник

Похожая запись

Футбол

Тухель сделал первое заявление у руля Челси

Янв 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Гол и ассист: Швед феерит в Бельгии. ВИДЕО

Янв 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Тухель возглавил Челси

Янв 26, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

9 + пять =

Вы пропустили

Бокс

Постол: Готов встретиться с Теофимо Лопесом

Янв 26, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Янв 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Тухель сделал первое заявление у руля Челси

Янв 26, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Гол и ассист: Швед феерит в Бельгии. ВИДЕО

Янв 26, 2021 Сергей Сумской