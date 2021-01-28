Братья Волошины отправятся на второй сбор Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу намерен посмотреть в действии молодых талантов клуба Назария и Викентия Волошиных, которые уже несколько лет считаются одними из главных талантов клубной академии.

Как сообщает Динамомания, румынский специалист был доволен игрой молодых талантов в недавнем матче молодежной команды против киевского «Левого Берега», оба игрока должны присоединится к столичному клубу на втором сборе.

Отметим, Назарию Волошину семнадцать лет, в одиннадцати матчах юношеского чемпионата Украины он забил три гола. Викентий Волошин на два года старше и выступает на позиции атакующего полузащитника. В 12 матчах молодежного чемпионата он заил шесть голов.